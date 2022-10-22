Авторка дизайну трьох останніх iPhone йде з Apple. Це може вплинути на майбутні візуальні рішення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Очільниця промислового дизайну Apple Еванс Хенкі йде з компанії після трьох років на посаді, але хто її замінить — поки невідомо.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву представників Apple.
Хенкі очолила відділ у 2019 році, замінивши на посаді Джоні Айва, який свого часу зробив пристрої компанії та їхнє ПЗ найбільш впізнаваними у світі. Хенкі відповідала за більшість розробок у відділі промислового дизайну. Під її керівництвом Apple випустила iPhone 12, 13 і 14, а також MacBook із процесором M1.
Bloomberg пише, що відставка Хенкі може вплинути на майбутні дизайн-рішення компанії.
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