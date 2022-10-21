NDR: Росія планує вкрасти в України майже 1,8 мільйона тонн зерна до кінця року
- Автор:
- Анна Холоднова
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СБУ
Росія має намір до кінця 2022 року вивезти з окупованих територій України майже 1,8 мільйона тонн вкраденого зерна.
Про це пише NDR із посиланням на російські документи, які опинилися в розпорядженні журналістів, а також з оцінки трафіку і супутникових знімків.
За інформацією видання, від 24 лютого з порту Севастополя в окупованому Криму вийшли приблизно 20 суден, навантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість з них прямували до Сирії, росії чи Туреччини.
До кінця року із Севастополя заплановано ще майже 40 поставок. Якщо окупанти реалізують свої плани, росія може отримати від нелегального експорту приблизно $600 мільйонів.
- Агентство Associated Press на початку жовтня писало, що росія від початку війни вивезла з України зерна щонайменше на $530 мільйонів.