Україна закликає організувати міжнародну місію на Каховську ГЕС, яку росіяни можуть підірвати
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Уряд України закликає організувати міжнародну місію на Каховську гідроелектростанцію. Росіяни замінували її та можуть підірвати.
Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс.
«Ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом», — зазначив він.
Україна продовжує закликати жителів на окупованій Херсонщині якомога швидше виїхати на неокуповану територію.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що війська росії замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Дамба цієї ГЕС утримує приблизно 18 мільйонів кубометрів води. Постраждати можуть сотні тисяч людей, а наслідки цього теракту можуть стати історичною катастрофою.
- Колаборант сальдо напередодні прямо казав про «заплановане руйнування дамби Каховської ГЕС». Він заявив про це під час оголошення «переміщення» цивільних на лівий берег Дніпра через наступ ЗСУ.