Україна закликає організувати міжнародну місію на Каховську ГЕС, яку росіяни можуть підірвати

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Уряд України закликає організувати міжнародну місію на Каховську гідроелектростанцію. Росіяни замінували її та можуть підірвати.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс.

«Ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом», — зазначив він.

Україна продовжує закликати жителів на окупованій Херсонщині якомога швидше виїхати на неокуповану територію.