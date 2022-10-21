В Уганді торговця слоновою кісткою засудили до довічного увʼязнення

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Суд Уганди дав торговцю слоновою кісткою довічне увʼязнення. Це стало найсуворішим вироком за подібні злочини в історії країни.

Про це пише BBC.

У січні 2022 року Паскаля Очібу заарештували з двома шматками слонової кістки вагою майже 10 кілограмів. У 2017 році він уже побував у вʼязниці за схожий злочин — тоді Очібу заарештували з чотирма шматками слонової кістки та шкірою окапі.

Під час оголошення вироку головний магістрат спеціального суду країни з питань дикої природи Гледіс Камасанью зазначила, що Очіба, як рецидивіст, заслуговує довічного увʼязнення задля захисту дикої природи у майбутньому.

«Це визначне досягнення у нашій війні проти незаконної торгівлі дикими тваринами в Уганді. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити нашу дику природу, інакше історія суворо розсудить нас», — сказав виконавчий директор Управління охорони дикої природи Уганди Сем Мвандха.