У Канаді вперше зафільмували чорну рись
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
Біолог дикої природи з Департаменту навколишнього середовища Юкону Томас Юнг уперше зафільмував чорну рись поблизу міста Вайтхорс у Канаді.
Про це пише Science Alert.
Він спостерігав за твариною з відстані приблизно 50 метрів. У роліку лунає гавкіт собаки. Можливо, саме це змусило кішку швидко втекти.
Зазвичай взимку шерсть цих тварин сріблясто-сіра, а влітку — рудувато-коричнева. Тому чорношуба канадська рись (Lynx canadensis) викликає великий інтерес у експертів.
«Адаптивне значення меланізму у рисі невідоме, але втрата камуфляжу під час полювання взимку, ймовірно, є дезадаптивною», — зазначив Юнг.