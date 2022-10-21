Суд присяжних виправдав Кевіна Спейсі у справі про домагання
- Автор:
- Софія Телішевська
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Imagen Primero / Flickr
Суд присяжних виправдав американського актора Кевіна Спейсі у справі про сексуальні домагання. Обговорення тривали більше години.
Про це повідомляє BBC.
«Немає жодних доказів того, що це сталося, і є багато доказів того, що цього не було», — сказала адвокат Спейсі Дженніфер Келлер.
Позов проти Спейсі подав 50-річний актор Ентоні Репп, який знімається у телесеріалі «Зоряний шлях: Дискавері». За словами Реппа, 1986 року, коли йому було 14 років, під час вечірки в будинку Спейсі на Манхеттені той схопив його за сідниці, а потім узяв на руки, поклав на ліжко і ліг зверху. Репп вимагав від Спейсі компенсації за ці дії в розмірі $40 мільйонів. Актор після цього втратив контракти, а студія MRC змусила його виплатити $31 млн.
- У 2017 році звинувачення Реппа стали приводом для Спейсі заявити публічно, що він все життя був бісексуалом, а тепер віддає перевагу чоловікам. Згодом ще понад 10 людей звинуватили Спейсі в сексуальних домаганнях , через що його звільнили з «Карткового будинку» та вирізали всі сцени з ним із фільму «Всі гроші світу». Крім того, Міжнародна академія телевізійних наук та мистецтв вирішила не вручати Спейсі премію «Еммі» у 2017 році.