Суд присяжних виправдав Кевіна Спейсі у справі про домагання

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Суд присяжних виправдав американського актора Кевіна Спейсі у справі про сексуальні домагання. Обговорення тривали більше години.

Про це повідомляє BBC.

«Немає жодних доказів того, що це сталося, і є багато доказів того, що цього не було», — сказала адвокат Спейсі Дженніфер Келлер.

Позов проти Спейсі подав 50-річний актор Ентоні Репп, який знімається у телесеріалі «Зоряний шлях: Дискавері». За словами Реппа, 1986 року, коли йому було 14 років, під час вечірки в будинку Спейсі на Манхеттені той схопив його за сідниці, а потім узяв на руки, поклав на ліжко і ліг зверху. Репп вимагав від Спейсі компенсації за ці дії в розмірі $40 мільйонів. Актор після цього втратив контракти, а студія MRC змусила його виплатити $31 млн.