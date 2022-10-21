У Нідерландах через пташиний грип довелося вбити 300 тисяч курей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Henrique S. Ruzzon / Unsplash
На птахофабриці в нідерландській провінції Лімбург через спалах пташиного грипу довелося знищити 300 тисяч курей. Це найбільша кількість птахів, знищених у Нідерландах через цю інфекцію.
Про це повідомляє видання NOS.
Аби запобігти поширенню пташиного грипу, курей забивають на місці працівники Управління безпеки харчових продуктів і споживчих товарів.
Фахівцям ще належить перевірити пʼять інших птахофабрик, розташованих у радіусі трьох кілометрів.
- У Європі цього літа зафіксували «безпрецедентну» кількість випадків захворювання на пташиний грип. Через це довелося вбити близько 47 мільйонів птахів.