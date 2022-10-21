У Нідерландах через пташиний грип довелося вбити 300 тисяч курей

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Henrique S. Ruzzon / Unsplash

На птахофабриці в нідерландській провінції Лімбург через спалах пташиного грипу довелося знищити 300 тисяч курей. Це найбільша кількість птахів, знищених у Нідерландах через цю інфекцію.

Про це повідомляє видання NOS.

Аби запобігти поширенню пташиного грипу, курей забивають на місці працівники Управління безпеки харчових продуктів і споживчих товарів.

Фахівцям ще належить перевірити пʼять інших птахофабрик, розташованих у радіусі трьох кілометрів.