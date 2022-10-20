Хорватія долучилася до справи України проти росії про геноцид

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Хорватія подала заяву на вступ до справи про геноцид, за якою Україна судиться з росією в Міжнародному суді ООН.

Про це заявили в МЗС Хорватії.

«Як держава-учасниця Конвенції про геноцид, Республіка Хорватія має право долучитися до розгляду справи та має намір представити своє тлумачення відповідних положень Конвенції про геноцид. У своїй заяві Хорватія зосереджується на тлумаченні статті IX Конвенції про геноцид і стверджує, що суд має юрисдикцію в цій справі», — зазначено в повідомленні.

Згідно зі статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право долучитися до судового процесу. У цьому випадку пояснення, надане судом, буде однаково обовʼязковим і для них.