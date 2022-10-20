Зеленський: Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і планують теракт

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Президент Володимир Зеленський заявив, що війська росії замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Окупанти планують теракт під «чужим прапором».

Про це він розповів у зверненні до Європейської Ради.

«Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном... Російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження — вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води у Крим і про який періодично нібито «печеться» москва, буде повністю зруйнована», — заявив президент.

Він акцентував на тому, що росія створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Дамба цієї ГЕС утримує приблизно 18 мільйонів кубічних метрів води. Постраждати можуть сотні тисяч людей, а наслідки цього теракту можуть стати історичною катастрофою.

«Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції — там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне та професійне розмінування агрегатів і дамби», — зазначив президент.