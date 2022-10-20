UFU надасть тимчасово переміщеним українцям безкоштовне житло в 45 країнах Європи. Як подати заявку
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
United for Ukraine надасть безкоштовне житло в 45 країнах Європи українцям, які були змушені виїхати через повномасштабне російське вторгнення. Команда UFU разом із партнерами вже надала тимчасову домівку для 11 200 українців.
Наразі українські жінки з дітьми, які шукають тимчасове житло на термін від 7 до 30 днів, можуть заповнити форму на вебсайті United for Ukraine. Кінцевий строк розміщення — 31 грудня 2022 року.
- UFU — це загальноєвропейська платформа, яка надає консолідовані, швидкі та ефективні рішення в різних країнах для тих, хто постраждав від російської агресії та був змушений покинути Україну.