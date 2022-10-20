Антимонопольний комітет почав досліджувати різке підвищення цін на яйця

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Антимонопольний комітет України почав досліджувати причини підвищення цін на курячі яйця. За три місяці вони здорожчали майже втричі.

Про це йдеться в повідомленні комітету.

На початку повномасштабного вторгнення група компаній «Авангард» Олега Бахматюка, яка реалізує курячі яйця під ТМ «Квочка», повідомила АМКУ, що втратила поголівʼя курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області та Білозерському районі Херсонської області.

«Через це первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися», — вважають в АМКУ.

Інші учасники ринку, зокрема група компаній Ovostar Union («Овостар»), наразі не надавали комітету подібної інформації.

«Підвищення цін на курячі яйця може й не мати обʼєктивних підстав, навіть з огляду на всі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць», — наголошують в АМКУ.

Комітет заявив, що у нього наразі немає інформації, яка б підтверджувала наявність обʼєктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% тільки за три місяці.