Офісу президента довелося опрацювати «83 кілограми документів», щоб запровадити пакет санкцій проти росії

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Офіс президента майже місяць опрацьовував пакет санкцій проти російських олігархів і компаній через велику кількість документів і матеріалів.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.

За його словами, ОП отримав матеріали щодо понад 3 600 юридичних і фізичних осіб, повʼязаних із рф, 31 вересня — наступного дня після того, як Рада національної безпеки й оборони України затвердила санкції. Смирнов сказав, що довелося опрацювати 83 кілограми документів, тому цей процес був досить тривалим.

Тепер Міністерство юстиції може звертатися до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації російських активів, які потрапили під санкції.

Повільне введення санкцій Україною Смирнов пояснив і нюансами робочого процесу.

«Коли ми вирішуємо, чи застосувати ті чи інші санкції, то звертаємося до міжнародних партнерів, щоб вони віддзеркалили наші обмежувальні заходи. Є і зворотний процес — щодо обмежувальних заходів, які застосовують наші партнери. Вони звертаються з тим, щоб ми інтенсивніше запроваджували обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб, стосовно яких санкції застосовували вони. Це звичайний робочий процес», — сказав він.