У Генштабі ЗСУ попередили про зростання ризику нового наступу з білорусі — але не на Київ

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У Генштабі ЗСУ вважають, що ризики нового наступу на Україну з білорусі зростають. Але там вважають, що головною ціллю буде не Київ.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Генштаб постійно відстежує ситуацію, наразі Сили оборони проводять заходи із забезпечення надійного прикриття державного кордону України та міста Київ з північного напрямку. У разі прийняття противником рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме — ведення наступальних дій республіки білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді», — заявив він.

За його словами, на території білорусі росія розгортає авіаційні підрозділи, інші роди військ на відповідних аеродромах та обʼєктах військової інфраструктури. Також у білорусі триває прихована мобілізація, а з її території продовжують летіти ракети по Україні.

Однак у Генштабі вважають, що в разі наступу головною ціллю буде не Київ.

«Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів», — підкреслив Громов.