Премʼєр-міністр Британії Ліз Трасс подала у відставку. Вона перебувала на посаді півтора місяця

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку. Вона перебувала на посаді усього півтора місяця.

Про це вона заявила на брифінгу 20 жовтня.

Трасс зазначила, що вже повідомила королю Карлу ІІІ про своє рішення. Вона подала у відставку з посади лідера Консервативної партії, а відповідно і премʼєра.

Під час брифінгу вона наголосила, що прийшла до влади у період «великої економічної та міжнародної нестабільності». Однак не змогла виправдати той мандат, який їй довірили консерватори, а тому подає у відставку.

The Times, тим часом, з посиланням на джерела пише, що колишній прем’єр Борис Джонсон планує взяти участь у виборах лідера консервативної партії.