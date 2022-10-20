Колишньому нардепу Максиму Микитасю дали два місяці під вартою із заставою
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Костя Андрейковець
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Коваль Володимир / УНІАН
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі про підкуп мера Дніпра Бориса Філатова.
Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 20 жовтня.
ВАКС призначив колишньому очільнику «Укрбуду» Микитасю тримання під вартою строком два місяці (до 16 грудня) із можливістю вийти під заставу в розмірі 260 мільйонів гривень.
У випадку внесення застави суд зобовʼязав колишнього нардепа не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет.
Сам Микитась та його адвокати казали на суді, що розмір застави надто великий, оскільки екснардеп нібито останнім часом немає жодних доходів. Захист Микитася просив суд про заставу у 150 тисяч гривень.
- 18 жовтня антикорупційні прокурори повідомили, що викрили Микитася на хабарництві — він хотів підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за рекордні €22 мільйони в обмін на укладення контракту на будівництво метрополітену із компанією, яку Микитась контролює. Гроші він обіцяв передавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 мільйонів). Фінансувати проєкт мали за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.
- Максим Микитась фігурує у ще одній справі — за фактом заволодіння 81 мільйоном гривень коштів Нацгвардії, справу зараз слухають у суді.