НБУ дозволив банкам продавати населенню необмежену кількість доларів. Але є нюанси

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Giorgio Trovato / Unsplash

Національний банк зняв обмеження на придбання валюти, проте залишив норму, яка зобовʼязує відразу класти придбану валюту на депозит.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

З 21 жовтня громадяни отримають можливість купувати долари за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на депозит у банку. Після закінчення терміну депозиту громадяни будуть зобовʼязані продати цю валюту назад банку за офіційним курсом на день проведення такої операції.

«Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються. Відсоткова ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, строк депозиту – від 6 місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання», — зазначає Нацбанк.

Банки, зі свого боку, для нівелювання власного валютного ризику зможуть купувати долари в НБУ на суму таких депозитних операцій за офіційним курсом та надалі розміщуватимуть придбану валюту на окремому рахунку в НБУ. Банки не матимуть права використовувати цю валюту на інші цілі, крім її обов’язкового зворотного продажу Нацбанку за актуальним офіційним курсом після закінчення терміну таких валютних депозитів. Щоб компенсувати банкам витрати від проведення таких операцій НБУ нараховуватиме відсотки на валютні залишки на рахунок банку в НБУ і виплачуватиме їх у гривні.

Нацбанк вважає, що такий крок створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї та зниженню тиску на курс.