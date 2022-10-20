Роман Абрамович та брати Ротенберги. Україна запровадила санкції проти російських олігархів та компаній
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (перший, другий) щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній. Санкції запровадили терміном на 10 років.
У списку 2 507 людей, зокрема:
- Міхельсон Леонід Вікторович — великий акціонер російської газової компанії «Новатек»;
- Абрамович Роман Аркадійович — мільярдер, бізнесмен та політичний діяч;
- Керімов Сулейман Абусаїдович — олігарх, мільярдер, який має тісні звʼязки з путіним;
- Ротенберг Аркадій Романович — підприємець, мільярдер, близький соратник путіна;
- Ротенберг Борис Романович — підприємець, віцепрезидент Федерації дзюдо росії;
- Ротенберг Ігор Аркадійович — один найбагатших бізнесменів росії;
- Ротенберг Борис Борисович — футболіст, син Бориса Романовича Ротенберга;
- Ротенберг Каріна Юріївна — дружина Бориса Романовича Ротенберга;
- Фрідман Катерина Михайлівна — донька засновника і власника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана;
- Фрідман Лариса Михайлівна — донька засновника і власника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана;
- Федун Леонід Арнольдович — віцепрезидент компанії «Лукойл»;
- Харитонін Віктор Володимирович — мільярдер, наближений до віцепремʼєр-міністра росії Тетяни Голікової та її чоловіка Віктора Христенка;
- Буйнов Микола Михайлович — співзасновник Іркутської нафтової компанії, найбільшої приватної нафтової компанії в росії;
- Батуріна Олена Миколаївна — мільярдер, дружина покійного мера Москви Юрія Лужкова;
- Лужкова Олена Юріївна — її донька;
- Касперський Євгеній Валентинович — контролює «Лабораторію Касперського», компанію, що займається ІТ-безпекою.
Із компаній та підприємств під санкціями опинились:
- Альфа-банк;
- Російський фонд прямих інвестицій;
- «Алроса» — займається видобутком алмазів;
- акціонерне товариство «Раменський приладобудівний завод»;
- «Газпром нафта шельф».
Ці санкції 19 жовтня анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ще щодо однієї людини санкції відтермінували на певний проміжок часу: «Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств».