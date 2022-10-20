Роман Абрамович та брати Ротенберги. Україна запровадила санкції проти російських олігархів та компаній

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Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (перший, другий) щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній. Санкції запровадили терміном на 10 років.

У списку 2 507 людей, зокрема:

Міхельсон Леонід Вікторович — великий акціонер російської газової компанії «Новатек»;

Абрамович Роман Аркадійович — мільярдер, бізнесмен та політичний діяч;

Керімов Сулейман Абусаїдович — олігарх, мільярдер, який має тісні звʼязки з путіним;

Ротенберг Аркадій Романович — підприємець, мільярдер, близький соратник путіна;

Ротенберг Борис Романович — підприємець, віцепрезидент Федерації дзюдо росії;

Ротенберг Ігор Аркадійович — один найбагатших бізнесменів росії;

Ротенберг Борис Борисович — футболіст, син Бориса Романовича Ротенберга;

Ротенберг Каріна Юріївна — дружина Бориса Романовича Ротенберга;

Фрідман Катерина Михайлівна — донька засновника і власника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана;

Фрідман Лариса Михайлівна — донька засновника і власника «Альфа-груп» Михайла Фрідмана;

Федун Леонід Арнольдович — віцепрезидент компанії «Лукойл»;

Харитонін Віктор Володимирович — мільярдер, наближений до віцепремʼєр-міністра росії Тетяни Голікової та її чоловіка Віктора Христенка;

Буйнов Микола Михайлович — співзасновник Іркутської нафтової компанії, найбільшої приватної нафтової компанії в росії;

Батуріна Олена Миколаївна — мільярдер, дружина покійного мера Москви Юрія Лужкова;

Лужкова Олена Юріївна — її донька;

Касперський Євгеній Валентинович — контролює «Лабораторію Касперського», компанію, що займається ІТ-безпекою.

Із компаній та підприємств під санкціями опинились:

Альфа-банк;

Російський фонд прямих інвестицій;

«Алроса» — займається видобутком алмазів;

акціонерне товариство «Раменський приладобудівний завод»;

«Газпром нафта шельф».

Ці санкції 19 жовтня анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ще щодо однієї людини санкції відтермінували на певний проміжок часу: «Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств».