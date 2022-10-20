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Роман Абрамович та брати Ротенберги. Україна запровадила санкції проти російських олігархів та компаній

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (перший, другий) щодо санкцій проти російських олігархів і російських компаній. Санкції запровадили терміном на 10 років.

У списку 2 507 людей, зокрема:

Із компаній та підприємств під санкціями опинились:

Ці санкції 19 жовтня анонсував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, ще щодо однієї людини санкції відтермінували на певний проміжок часу: «Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств».