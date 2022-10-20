Reuters: Іспанія та Франція дозволили власникам російських арештованих суперʼяхт самим платити за їх утримання

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Іспанія та Франція дозволили власникам суперʼяхт, які було заморожено у рамках антиросійських санкцій, самим оплачувати їх утримання. Про це агентству Reuters повідомили три джерела.

«Більшість» власників платять за технічне обслуговування, екіпаж, швартування та страховку. Взагалі фізичним особам зазвичай заборонено проводити фінансові операції в юрисдикціях, де до них застосовуються санкції, але уряди Іспанії та Франції дозволяють платежі — «відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства».

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Так, Міністерство фінансів Іспанії повідомило Reuters, що закон 2014 року, який ухвалили після анексії Криму, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, проводити необхідні платежі для утримання активів.

Керуюча портова компанія Іспанії Ocibar підтвердила Reuters, що власники яхт Crescent і Lady Anastasia проводять платежі, у тому числі за стоянку, комунальні платежі та за основний екіпаж. У Франції заморожено пʼять яхт. Акціонер Альфа-банку Олексій Кузьмичов оплачував утримання двох своїх заморожених суден відповідно до закону ЄС 2014 року — це підтвердив Reuters його адвокат.

Пропозиції США та Євросоюзу продати заарештовані російські активи та передати виручені кошти Україні застопорилися. У Франції та Іспанії рішення заморозити, а не конфіскувати розкішні активи, означає, що їхні поточні витрати залишаються на відповідальності власника.