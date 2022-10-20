Міноборони Великої Британії: Росіяни, ймовірно, готуються відступати з правобережжя Херсонщини

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Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що російські загарбники готуються відступати з правобережної частини Херсонської області.

Про це йдеться у звіті розвідки.

«Заява суровікіна як головного оперативного командира, в якій висвітлюються негативні новини про «спеціальну військову операцію», вельми незвична. Ймовірно, це вказує на те, що російська влада всерйоз розглядає можливість великого виведення своїх військ із району на захід від Дніпра», — йдеться в повідомленні.

У відомстві вважають, що ключовим завданням будь-якої російської операції буде виведення військ та їхньої техніки у хорошому стані через річку шириною в один кілометр. «Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, росія, швидше за все, значно покладатиметься на тимчасовий міст із барж, який вона побудувала недалеко від Херсону в останні дні, і на військові понтонні переправи, які продовжують діяти в кількох місцях», — зазначають в Міноборони Британії.