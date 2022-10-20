У Чехії анонсували новий пакет військової допомоги для України

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Martijn Snels / Flickr

Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

«Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому — на майже 400, а сьогодні — на 22 мільйони крон», — написала вона та вибачилася, що не може бути більш конкретною.