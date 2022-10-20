У Чехії анонсували новий пакет військової допомоги для України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Martijn Snels / Flickr
Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.
Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
«Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому — на майже 400, а сьогодні — на 22 мільйони крон», — написала вона та вибачилася, що не може бути більш конкретною.
- Німецька компанія Rheinmetall уклала угода в рамках «кругового обміну» з Чехією на поставку танків Leopard та броньованих ремонтно-евакуаційних машин Buffel. Натомість чеська техніка поїде до України.
- Крім того, Міністерство закордонних справ Чехії спільно з Міністерством промисловості та торгівлі розробило програму допомоги Україні на €61 млн. Ці кошти протягом 2023—2025 років підуть на гуманітарну допомогу та відбудову України.