Французька місія допомогла розслідувати злочини росіян в Ізюмі та під Купʼянськом

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Місія експертів Інституту кримінальних досліджень жандармерії Франції допомогла в розслідуванні загибелі українців, виявлених у масовому похованні в Ізюмі, а також першою досліджувала тіла загиблих з евакуаційної колони поблизу села Курилівка, що поряд із Купʼянськом.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Головний прокурор України Андрій Костін заявив, що ці факти свідчать про відкритість української сторони в питаннях встановлення правди і того, хто саме винен у загибелі людей.

Це вже третя місія французьких фахівців. Вона працювала з 28 вересня до 18 жовтня і допомагала встановлювати причини смерті та ідентифікувати загиблих. За час перебування в Харківській області експерти дослідили 42 тіла.

«Це доказ нашої політики абсолютної відкритості. Увесь світ повинен дізнатися від нас і від наших міжнародних партнерів про те, що робить росія», — заявив Костін.