Французька місія допомогла розслідувати злочини росіян в Ізюмі та під Купʼянськом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Місія експертів Інституту кримінальних досліджень жандармерії Франції допомогла в розслідуванні загибелі українців, виявлених у масовому похованні в Ізюмі, а також першою досліджувала тіла загиблих з евакуаційної колони поблизу села Курилівка, що поряд із Купʼянськом.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Головний прокурор України Андрій Костін заявив, що ці факти свідчать про відкритість української сторони в питаннях встановлення правди і того, хто саме винен у загибелі людей.
Це вже третя місія французьких фахівців. Вона працювала з 28 вересня до 18 жовтня і допомагала встановлювати причини смерті та ідентифікувати загиблих. За час перебування в Харківській області експерти дослідили 42 тіла.
«Це доказ нашої політики абсолютної відкритості. Увесь світ повинен дізнатися від нас і від наших міжнародних партнерів про те, що робить росія», — заявив Костін.
- Експерти працювали на масових похованнях в Ізюмі та на місці розстрілу колони цивільних під Купʼянськом, яку виявили 30 вересня. За останніми даними, росіяни розстріляли колону впритул 25 вересня, коли люди намагалися евакуюватися. Вони вбили 26 людей, зокрема вагітну жінку та 13 дітей.
- Загалом на деокупованій Харківщині вже ексгумували понад 600 тіл загиблих.