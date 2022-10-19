ЗМІ: Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за постачання росії дронів Shahed-136

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Посли країн Європейського Cоюзу затвердили санкції проти Ірану за військову допомогу росії, яку рф використовує у війні проти України. Насамперед, йдеться про дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це з посиланням на євродипломатів пишуть «Європейська правда» та Інтерфакс-Україна.

Представниця Єврокомісії Набіла Массралі сказала, що ЄС вже має чіткі докази залучення Ірану до війни, тому в Євросоюзі триває робота над швидкою реакцією.

Один європейский дипломат сказав, що під санкції потраплять начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані, відповідальний за логістику в іранському Міноборони Ходжатола Гореїші, і компанія-виробник дронів Shahed Aviation Industries.

Очікується, що рішення щодо санкцій буде затверджено за письмовою процедурою із подальшою публікацією 20 жовтня.