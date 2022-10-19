Премію Сахарова «За свободу думки» цього року отримав український народ та його лідери

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Андрій Горб / «Бабель»

Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» у 2022 році отримав український народ та його обрані лідери, зокрема і президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила очільниця Європарламенту Роберта Мецола під час виступу. Саме Європарламент є засновником цієї премії.

«Вони відстоюють те, у що вірять. Боряться за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас», — зазначила вона.

Окрім українців та їхніх лідерів, серед номінантів також був засновник Wikileaks Джуліан Ассанж та колумбійська Комісія зі встановлення істини, яка займалася національним примиренням та врегулюванням завершення громадянської війни в країні.

Офіційно, премію Сахарова отримав «хоробрий український народ в особі свого президента, обраних лідерів і громадянського суспільства».