Київрада виділила 183 мільйони на будівництво Подільського моста. Прокуратура закликає до «здорового глузду»

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Столична прокуратура розкритикувала рішення міської ради Києва виділити 183 мільйони гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це йдеться у заяві прокуратури.

«Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету», — заявили в прокуратурі.

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер звернувся до мера столиці Віталія Кличка з проханням винести на розгляд сесії Київської міськради питання про скасування цього рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці.

Зазначимо, що з початку війни внаслідок ракетних ударів ворога по інфраструктурі столиці знищено або пошкоджено значну частину житлових і громадських будівель, обʼєктів інфраструктури, які на даний час не відновлені та їх відновлення потребує значного часу і коштів.