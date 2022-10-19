Київрада виділила 183 мільйони на будівництво Подільського моста. Прокуратура закликає до «здорового глузду»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Столична прокуратура розкритикувала рішення міської ради Києва виділити 183 мільйони гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту.
Про це йдеться у заяві прокуратури.
«Прийняття рішення про виділення 183 млн грн додаткового фінансування на добудову мостового переходу, будівництво якого триває майже 30 років, суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню коштів міського бюджету», — заявили в прокуратурі.
Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер звернувся до мера столиці Віталія Кличка з проханням винести на розгляд сесії Київської міськради питання про скасування цього рішення та направити ці кошти на більш нагальні потреби столиці.
Зазначимо, що з початку війни внаслідок ракетних ударів ворога по інфраструктурі столиці знищено або пошкоджено значну частину житлових і громадських будівель, обʼєктів інфраструктури, які на даний час не відновлені та їх відновлення потребує значного часу і коштів.
- Подільсько-Воскресенський міст має зʼєднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Будівництво, розпочате у 1993 році (фактично у 2003 році), неодноразово зупиняли через брак фінансування.
- У червні 2021 року Кличко заявляв про плани відкрити Подільський міст до кінця того року.