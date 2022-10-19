Польща придбає у Південної Кореї 288 реактивних систем залпового вогню
- Автор:
- Олег Панфілович
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Уряд Польщі уклав угоду з Південною Кореєю на придбання 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo.
Про це пише Reuters.
Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перші 18 ракетних установок Chunmoo будуть доставлені вже у 2023 році для захисту східних територій країни. Ці установки виготовляються компанією Hanwha Defense, оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp.
Chunmoo була розроблена у 2013 році для заміни застарілої РСЗВ K136 Kooryong. Одна установка здатна випускати двадцять 131-мм некерованих реактивних снарядів з дальністю польоту до 36 км, шість 230-мм реактивних снарядів з дальністю до 45 км або шість 239-мм керованих снарядів з дальністю до 80 км.
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