Глава МАГАТЕ незабаром знову приїде в Україну та росію, щоб домовитись про безпекову зону для Запорізької АЕС

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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує «незабаром» повернутися в Україну та росію для продовження переговорів про безпекову ситуацію довкола Запорізької АЕС.

Про це він заявив у коментарі агенції Reuters.

«Є ймовірність, що я повернуся в Україну і росію, це, власне, те, про що ми принципово домовилися. На даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони безпеки. Це передбачає взаємодію, коли я отримую відповіді та реакцію з обох сторін. Я шукаю нові шляхи просування вперед, для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися», — сказав він.