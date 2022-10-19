Глава МАГАТЕ незабаром знову приїде в Україну та росію, щоб домовитись про безпекову зону для Запорізької АЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує «незабаром» повернутися в Україну та росію для продовження переговорів про безпекову ситуацію довкола Запорізької АЕС.
Про це він заявив у коментарі агенції Reuters.
«Є ймовірність, що я повернуся в Україну і росію, це, власне, те, про що ми принципово домовилися. На даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони безпеки. Це передбачає взаємодію, коли я отримую відповіді та реакцію з обох сторін. Я шукаю нові шляхи просування вперед, для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися», — сказав він.
- На початку жовтня глава МАГАТЕ відвідав Київ та москву через ситуацію з окупованою Запорізькою АЕС. Після цього Рафаель Гроссі заявив про прогрес у цьому питанні. Проте вже після цих візитів знову виникли проблеми з енергопостачанням на ЗАЕС.
- Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС Енергодар перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.