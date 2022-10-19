Зеленський звільнив посла України в Казахстані, якого рф просила вислати через заяви про «вбивство росіян»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Казахстані Петра Врублевського. Раніше росія вимагала від Казахстану вислати його через заяви про «вбивство росіян».
Про це повідомляється в указі президента № 723/2022.
«Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан», — зазначається у документі.
Крім цього, Зеленський призначив нових послів у Словаччині (Мирослав Кастран) та Марокко (Сергій Саєнко).
- В інтервʼю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову 21 серпня посол України в Казахстані Петро Врублевський сказав: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вбʼємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Після цього Міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського і висловило йому протест. Згодом посол України попросив вибачення за свої висловлювання.
- Росія вимагала від Казахстану вислати дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що такі коментарі неприйнятні для країни з великою російською меншиною.
- Прессекретар російського мзс марія захарова 4 жовтня заявила, що москва «обурена» тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану. Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров 5 жовтня назвав тон захарової «не узгодженим з характером союзницьких відносин між Казахстаном і росією як рівноправними стратегічними партнерами». Він додав, що Астана викличе посла рф. Смадіяров також заявив, що Врублевський залишить Казахстан, коли призначать нового посла України.