Кабмін підняв вартість термінового оформлення паспортів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Про це йдеться у постанові уряду № 1180.

Згідно з документом, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 гривень до 992 гривень.