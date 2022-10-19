Окупанти втратили в Україні вже понад 66 тисяч військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 19 жовтня:
- 66 280 військових (+430 за добу);
- 2 554 танки (+6);
- 5 235 бойових броньованих машин (+16);
- 1 637 артилерійських систем (+15);
- 372 реактивні системи залпового вогню;
- 189 засобів протиповітряної оборони (+1);
- 269 літаків (+1);
- 242 гелікоптери;
- 1 286 безпілотників;
- 323 крилаті ракети (+5),
- 16 кораблів /катерів;
- 3 999 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);
- 146 одиниць спеціальної техніки (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.