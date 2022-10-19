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Окупанти втратили в Україні вже понад 66 тисяч військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 19 жовтня:

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.