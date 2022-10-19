Окупанти втратили в Україні вже понад 66 тисяч військових

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Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 19 жовтня:

66 280 військових (+430 за добу);

2 554 танки (+6);

5 235 бойових броньованих машин (+16);

1 637 артилерійських систем (+15);

372 реактивні системи залпового вогню;

189 засобів протиповітряної оборони (+1);

269 літаків (+1);

242 гелікоптери;

1 286 безпілотників;

323 крилаті ракети (+5),

16 кораблів /катерів;

3 999 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+14);

146 одиниць спеціальної техніки (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.