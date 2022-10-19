Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Криворізького району, частина міста залишилася без світла

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Стас Козлюк / «Бабель»

Уночі росіяни завдали удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, що на Дніпропетровщині. Частина населених пунктів району залишилася без світла.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Внаслідок руйнування обʼєкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі», — написав він.

За його словами, енергетики намагатимуться відновити усе до ранку, але якщо не встигнуть, то на Інгульці організують підвезення води за низкою адрес:

вул. Гірників, 24;

вул. Седнєва, 27;

вул. Каткова, 13,2;

вул. Перемоги, 35, 53, 13;

вул. Станкова, 9;

вул. Салютна-Каткова;

вул. Станкова, 2а.

Воду почали видавати із 06:00. Вілкул підкреслив, що влада намагатиметься задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час.

Інформації про постраждалих та масштаби руйнувань наразі немає.

Влучання сталося під час останньої повітряної тривоги, яка в Дніпропетровській області тривала з 03:55 до 04:18.