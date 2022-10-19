Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Криворізького району, частина міста залишилася без світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / «Бабель»
Уночі росіяни завдали удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, що на Дніпропетровщині. Частина населених пунктів району залишилася без світла.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Внаслідок руйнування обʼєкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі», — написав він.
За його словами, енергетики намагатимуться відновити усе до ранку, але якщо не встигнуть, то на Інгульці організують підвезення води за низкою адрес:
- вул. Гірників, 24;
- вул. Седнєва, 27;
- вул. Каткова, 13,2;
- вул. Перемоги, 35, 53, 13;
- вул. Станкова, 9;
- вул. Салютна-Каткова;
- вул. Станкова, 2а.
Воду почали видавати із 06:00. Вілкул підкреслив, що влада намагатиметься задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час.
Інформації про постраждалих та масштаби руйнувань наразі немає.
Влучання сталося під час останньої повітряної тривоги, яка в Дніпропетровській області тривала з 03:55 до 04:18.
- Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли обʼєкти енергетики в Дніпрі та Житомирі. Також відомо про вибухи в Харкові. У Києві війська рф атакували обʼєкт енергозабезпечення.