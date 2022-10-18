Компанія Apple презентувала нові iPad та iPad Pro

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Компанія Apple презентувала нові планшети iPad та iPad Pro.

В iPad десятого покоління більше нема розʼєму Lightning — його замінив USB-C. Планшет має 10,9-дюймовий екран і працює на базі процесора A14 Bionic.

Apple

Також на цьому гаджеті відсутня кнопка Home, а система Touch ID розташована у кнопці включення. Ціни на такий iPad стартують від $450.

Нова версія iPad Pro має потужний процесор M2. Також у pro-версії вдосконалили роботу Apple Pencil, покращили дисплей та камери. Планшет має аудіосистему з чотирма динаміками.

Його можна придбати у двох версіях — 11 дюймів та 12,9 дюйма. Ціна планшету — від $800.