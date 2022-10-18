Компанія Apple презентувала нові iPad та iPad Pro
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Apple
Компанія Apple презентувала нові планшети iPad та iPad Pro.
В iPad десятого покоління більше нема розʼєму Lightning — його замінив USB-C. Планшет має 10,9-дюймовий екран і працює на базі процесора A14 Bionic.
Також на цьому гаджеті відсутня кнопка Home, а система Touch ID розташована у кнопці включення. Ціни на такий iPad стартують від $450.
Нова версія iPad Pro має потужний процесор M2. Також у pro-версії вдосконалили роботу Apple Pencil, покращили дисплей та камери. Планшет має аудіосистему з чотирма динаміками.
Його можна придбати у двох версіях — 11 дюймів та 12,9 дюйма. Ціна планшету — від $800.
- До 2024 року в Європейському Союзі вперше в історії введуть єдиний зарядний порт для мобільних телефонів, планшетів, навушників, фотоапаратів тощо. Відповідне рішення Європейський парламент ухвалив 4 жовтня. Імовірно, такий крок змусить компанію Apple змінити порт зарядки для iPhone та інших пристроїв. Аналітики також говорять про можливий позитивний вплив, оскільки це може спонукати клієнтів купувати нові гаджети компанії, які матимуть USB-C.