Axios: Microsoft звільняє приблизно тисячу своїх співробітників
- Автор:
- Анна Холоднова
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Franck V. / Unsplash
Microsoft оголосила про звільнення працівників у кількох підрозділах.
Про це повідомляє Axios.
Компанія офіційно не розголошує, скільки робочих місць скоротили. За даними джерел Axios, Microsoft звільнить приблизно тисячу людей.
Компанія скоротить працівників на різних рівнях і з різних команд у багатьох частинах світу. Microsoft стала ще одним технологічним гігантом, який зменшив кількість персоналу. Нещодавно це зробили, зокрема, Snap і Flipboard.
- У вересні видання Bloomberg писало, що компанія Meta Марка Цукерберга вперше в історії скорочує персонал, зупиняє процес найму і скорочує бюджети більшості команд, зокрема зростаючих.