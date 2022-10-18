Axios: Microsoft звільняє приблизно тисячу своїх співробітників

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Franck V. / Unsplash

Microsoft оголосила про звільнення працівників у кількох підрозділах.

Про це повідомляє Axios.

Компанія офіційно не розголошує, скільки робочих місць скоротили. За даними джерел Axios, Microsoft звільнить приблизно тисячу людей.

Компанія скоротить працівників на різних рівнях і з різних команд у багатьох частинах світу. Microsoft стала ще одним технологічним гігантом, який зменшив кількість персоналу. Нещодавно це зробили, зокрема, Snap і Flipboard.