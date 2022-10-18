Колишнього нардепа Максима Микитася викрили на хабарі — він хотів підкупити мера Дніпра за рекордні €22 мільйони

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Колишнього народного депутата Максима Микитася викрили на спробі підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за €22 мільйони — за можливість будувати метро в місті. Це одна з рекордних сум хабаря, яку пропонували (і зафіксували) в Україні.

Про викриття повідомило Національне антикорупційне бюро, а про те, що ідеться саме про Микитася, — джерело «Бабеля» у правоохоронних органах.

За даними слідства, у жовтні 2022 року Микитась запропонував меру Дніпра Філатову хабар за укладення контракту на будівництво метрополітену поза конкурсом із компаніями, які перебувають під його контролем.

Гроші Микитась обіцяв передавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 мільйонів), що становить відповідно €22 мільйони. Фінансувати проєкт мали за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Микитася затримали, зараз вирішують питання про повідомлення йому про підозру. Справу порушили за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.