Міжнародна комісія ООН виявила в Україні низку воєнних злочинів — майже за всі відповідає росія

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Євгеній Завгородній / «Бабель»

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні знайшла докази низки воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні в Україні.

Звіт комісія оприлюднила 18 жовтня.

Комісія зафіксувала напади, коли росіяни без розбору застосовували вибухову зброю та відкривали вогонь по цивільних, які намагалися врятуватися втечею.

Комісія зафіксувала випадки страт, незаконних увʼязнень, катувань, жорстокого поводження, зґвалтувань та інших видів сексуального насильства в районах, які були окуповані російською армію. Людей затримували, незаконно вивозили до росії, чимало людей досі вважаються зниклими безвісти. Сексуальне насильство зачіпає жертв різного віку. Членів сімʼї, зокрема дітей, іноді змушували ставати свідками злочинів.

Свої висновки комісія зробила на підставі розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях, які провели наприкінці лютого та березні 2022 року. Комісія відвідала 27 міст і селищ та опитала 191 потерпілого та свідка. Слідчі комісії оглянули місця руйнувань, могили, місця увʼязнення та тортур, а також залишки зброї, ознайомилися з великою кількістю документів і звітів.

Також комісія повідомляє про приклади того, як «обидві сторони у збройному конфлікті, хоча й по-різному, не змогли захистити громадянське населення або цивільні обʼєкти, адже розміщували військові обʼєкти та сили в густонаселених районах або поблизу них».

«Російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених порушень, включно з воєнними злочинами. Українські сили також у деяких випадках порушували міжнародне гуманітарне право, зокрема є два інциденти, які кваліфікуються як воєнні злочини», — ідеться у звіті.

Щодо «двох інцидентів з українськими військовими», комісія ООН пише про два випадки розстрілу, поранення та катування людей, які вийшли з бою.

«Вплив цих порушень на громадянське населення України є величезним. Втрати життя обчислюються тисячами. Руйнування інфраструктури — значні», — сказав голова комісії Ерік Месе.

У звʼязку з цим комісія рекомендує посилити координацію міжнародних зусиль щодо притягнення до відповідальності винних та запобігти заподіянню шкоди потерпілим і свідкам.