Росіяни вранці вдарили по двох підприємствах «ДТЕК Енерго». Одна людина загинула, ще шість отримали поранення

Новини

Малолєтка Євген / УНІАН

Російські війська вранці 18 жовтня вдарили по двох підприємствах компанії «ДТЕК Енерго». Від обстрілів одна людина загинула, а ще шість отримали поранення.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

«Енергетичне обладнання зазнало серйозних ушкоджень. Після припинення обстрілів працівники підприємств зможуть приступити до роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи. Задля безпеки на обʼєктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, наразі всі в укриттях. Усі інші працюють у віддаленому режимі», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що від обстрілів поранення отримали семеро людей. Їм невідкладно надали допомогу, викликали швидку та доправили до лікарні. Однак один із поранених від отриманих травм помер у кареті швидкої.