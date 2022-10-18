На Миколаївщині ЗСУ збили 5 дронів — у місті частково відсутнє світло
- Автор:
- Софія Телішевська
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FEDOROV / Telegram
Вночі 18 жовтня Сили протиповітряної оборони знищили пʼять іранських дронів-камікадзе у Миколаївській області.
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Чотири дрони збили силами та засобами ППО Повітряного командування «Південь». Ще один дрон збили воїни Сил територіальної оборони.
Крім того, уночі в Миколаєві пролунало кілька вибухів, після чого частина міста залишилася без світла. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ремонтом вже займаються, а міський голова Олександр Сєнкевич пообіцяв повідомити деталі зранку.
Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих наразі немає.