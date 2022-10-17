Україна повернула з полону маму чотирирічної Аліси з «Азовсталі». Росіяни розлучили родину в травні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Україна повернула з російського полону медика Вікторію Обідіну, яку під час евакуації з «Азовсталі» розлучили з донькою Алісою.
Про це повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.
«Дуже скоро маленька Аліса обійме свою маму! Щасливий за цю сімʼю і що вони знову будуть разом», — написав він.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього відтягували сили противника на завод «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу.
- Алісу евакуювали з «Азовсталі» разом із мамою, однак під час проходження «фільтраційного табору» в Мангуші окупанти затримали матір дівчинки через те, що вона військових медик. До Запоріжжя дитина їхала сама, її супроводжували інші люди в автобусі. Згодом Алісу забрали до себе родичі.