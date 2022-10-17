Володарем «Золотого мʼяча» став форвард «Реалу» Карім Бензема
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Форвард і лідер іспанського футбольного клубу «Реал Мадрид» став володарем «Золотого мʼяча». 34-річний Карім Бензема отримав нагороду на церемонії в Парижі.
Це перша така нагорода для Бензема в його в кар’єрі. У минулому сезоні він виграв з «Реалом» Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Іспанії і Суперкубок країни. У 36 матчах він забив 30 голів.
Загалом Бензема виграв 23 трофеї, в тому числі чотири рази Ла Лігу і п’ять разів Лігу чемпіонів. За «Реал» Бензема виступає з сезону-2009/10.
- До нього протягом багатьох років «Золотий м’яч» отримував форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі.