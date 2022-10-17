Канада запровадила санкції проти низки російських пропагандистів

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Kate Ban / «Бабель»

Канада запровадила нові санкції проти росії. Цього разу в переліку обмежень опинилися російські пропагандисти.

Про це свідчить заява уряду Канади.

У санкційному списку Канади зʼявилися 34 нові людини та одна організація. Нові обмеження ввели через «серйозне порушення міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи».

До переліку увійшли, зокрема, телеведуча тіна канделакі, актори сєргєй бєзруков, дмітрій пєвцов та владімір машков, а також помічник президента рф путіна владімір мєдінский. Під санкціями Канади відтепер перебуває і пропагандистський телеканал «Звєзда», який належить міністерству оборони рф.