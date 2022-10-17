У Відні розпочала роботу місія МВФ по Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
У Відні розпочала свою роботу місія МВФ по Україні, вона триватиме до 20 жовтня включно.
Про це Національний банк України повідомив 17 жовтня.
Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких будуть розглядати поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.
«Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом», – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.
- 13 жовтня Україна отримала $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду. Кошти спрямують на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.
- Україна в умовах війни потребує продовження масштабного фінансування дефіциту держбюджету. У 2023 році бюджет щомісячно потребуватиме $3,5 мільярда допомоги від партнерів.