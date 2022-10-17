У Відні розпочала роботу місія МВФ по Україні

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

У Відні розпочала свою роботу місія МВФ по Україні, вона триватиме до 20 жовтня включно.

Про це Національний банк України повідомив 17 жовтня.

Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких будуть розглядати поточний стан економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

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«Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом», – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.