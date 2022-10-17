У Мінкультури хочуть реставрувати зруйнований дроном будинок у Києві. Мер Кличко вважає, що це неможливо

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Ганна Мамонова / «Бабель»

У Міністерстві культури та інформаційної політики сподіваються, що історичний будинок, який 17 жовтня зруйнував російський дрон-камікадзе, можна реставрувати.

Про це заявила заступниця міністра культури Катерина Чуєва.

«Хоча цей будинок і не мав офіційного статусу пам’ятки, він є частиною архітектурного ансамблю, який формує історичну атмосферу міста», — сказала вона.

На думку мера Києва Віталія Кличка, ця будівля не підлягає відновленню.

«Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Тому що там майже не залишилось нічого від того будинку. Несучі конструкції зруйновані», — сказав міський голова столиці в ефірі телеканалу «Київ».

За словами Кличка, там втратили житло 16 родин. Зараз людей розмістили в готелях.