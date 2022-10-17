У Мінкультури хочуть реставрувати зруйнований дроном будинок у Києві. Мер Кличко вважає, що це неможливо
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Ганна Мамонова / «Бабель»
У Міністерстві культури та інформаційної політики сподіваються, що історичний будинок, який 17 жовтня зруйнував російський дрон-камікадзе, можна реставрувати.
Про це заявила заступниця міністра культури Катерина Чуєва.
«Хоча цей будинок і не мав офіційного статусу пам’ятки, він є частиною архітектурного ансамблю, який формує історичну атмосферу міста», — сказала вона.
На думку мера Києва Віталія Кличка, ця будівля не підлягає відновленню.
«Будинок зруйнований повністю, він не підлягає відновленню. Тому що там майже не залишилось нічого від того будинку. Несучі конструкції зруйновані», — сказав міський голова столиці в ефірі телеканалу «Київ».
За словами Кличка, там втратили житло 16 родин. Зараз людей розмістили в готелях.
- Зранку, 17 жовтня, росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Вибухи зафіксували в Шевченківському районі столиці — окупанти влучили в житловий будинок. Там загинули четверо людей.
- За даними краєзнавця Антона Короба, цей дім збудував купець першої гільдії Іоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев, який був власником фабрики гнутих меблів та металевих виробів на цій вулиці.