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Україна та росія обмінялись полоненими. Додому повернулися 108 жінок

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Україна та росія обмінялись полоненими — додому вдалось повернути 108 жінок. Про це 17 жовтня повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених — 37 евакуйованих із «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів. З них:

Серед звільнених були дівчата, яких незаконно увʼязали на окупованих територіях Донецької та Луганської областей ще до 24 лютого. «Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», — пояснив Андрій Єрмак.