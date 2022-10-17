Росія відправить до білорусі 170 танків, до 200 ББМ і близько ста гармат

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У Білорусь у рамках розгортання «спільного угруповання військ» прибудуть до 9 000 російських військових та велика кількість військової техніки.

Про це повідомив помічник міністра оборони білорусі з міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко.

За його словами, росіяни перекинуть близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин та до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм.

Як загроза безпеці союзної держави розглядаються розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів СД на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою, заохочення білоруських «радикальних елементів» до повалення влади рб», – написав представник Міноборони.