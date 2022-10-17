Міноборони просить не публікувати бортовий номер збитих дронів. Це допомагає ворогу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони України закликає українців припинити несвідоме поширення розвідувальної інформації.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
«Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих «Шахедів». Нібито, нічого страшного немає — ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед», — зазначила вона.
За словами Маляр, публікація фотографій збитих дронів може нашкодити Силам оборони.
«У випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок — чи долетів певний апарат до цілі», — пояснила заступниця голови МОУ і додала, що на світлинах не має бути зрозуміло, де зроблене фото.
«Уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації. Деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів», — резюмувала Маляр.
- Вранці 17 жовтня росія знову атакувала Україну іранськими дронами. Над центром країни ЗСУ збили 11 безпілотників. У бік Києва летіли 28 дронів, більшість із них збили, однак є пошкодження енергетичної інфраструктури та влучання у житловий будинок у центрі столиці — щонайменше четверо загиблих. У Сумській області також троє загиблих і пошкоджена енергетична інфраструктура. У Дніпропетровській області росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Камʼянському районі.