Міноборони просить не публікувати бортовий номер збитих дронів. Це допомагає ворогу

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Міністерство оборони України закликає українців припинити несвідоме поширення розвідувальної інформації.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих «Шахедів». Нібито, нічого страшного немає — ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед», — зазначила вона.

За словами Маляр, публікація фотографій збитих дронів може нашкодити Силам оборони.

«У випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок — чи долетів певний апарат до цілі», — пояснила заступниця голови МОУ і додала, що на світлинах не має бути зрозуміло, де зроблене фото.

«Уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації. Деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів», — резюмувала Маляр.