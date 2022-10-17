У Швецїі обрали нового премʼєр-міністра

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European People's Party / Flickr

Парламент Швеції обрав нового премʼєр-міністра країни. Ним став лідер ліберально-консервативної Поміркованої партії Ульф Крістерссон.

Про це пише SVT.

Його кандидатуру на посаду премʼєра підтримали 176 депутатів шведського парламенту, 173 були проти. Таким чином у країні сформується новий уряд після восьмирічного правління соціал-демократів.

У пʼятницю у Швеції закінчилися перемовини між партіями для формування коаліції й уряду. Його сформують три політсили — Поміркована партія, Християнські демократи й Ліберальна партія.

Крім того, з ультраправими «Шведськими демократами» вони домовилися про співпрацю у парламенті.

За підсумками парламентських виборів Поміркована партія Крістерссона має менше місць, ніж ультраправі «Шведські демократи», але їхній лідер Джиммі Акессон не мав достатньої підтримки, щоб самостійно сформувати уряд.