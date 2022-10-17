Міськрада Херсону: Офіційної інформації про звільнення з полону мера Ігоря Колихаєва немає

Новини

kolykhaev.org

Наразі немає офіційної інформації про звільнення з полону мера Херсону Ігоря Колихаєва. З 28 червня про нього немає звістки, повідомляє Херсонська міськрада.

«Офіційної інформації щодо звільнення Ігоря Колихаєва з полону немає. Як і немає інформації, де він перебуває наразі. З 28 червня 2022 року, майже чотири місяці, ніхто з рідних Ігоря Вікторовича його не бачив і не чув. Також його рідні впевнені, що він не покидав межі Херсону» — повідомляє міськрада.

Колихаєв 25 квітня повідомив, що до будівлі Херсонської міськради ввійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону ради на свою. Наступного дня співробітникам представили «нового голову адміністрації» та запропонували співпрацю з окупантами. Колихаєв заявив, що відмовився від пропозиції, але при цьому залишився жити в Херсоні.

Вранці наступного дня мер приїхав до комунальної установи, де останнім часом працювали співробітники міськвиконкому. Біля цієї будівлі його затримали представники росгвардії та фсб. Окупанти вилучили жорсткі диски та провели обшук. У цей час міський голова перебував в окремому кабінеті в кайданках. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус і відвезли в невідомому напрямку.