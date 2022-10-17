Іранські дрони пошкодили одну з електростанцій «ДТЕК»
- Автор:
- Софія Телішевська
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FEDOROV / Telegram
Унаслідок чергової серії російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України постраждала одна з електростанцій «ДТЕК Енерго».
Про це йдеться на сайті енергохолдингу.
«Сьогодні ударами пошкоджене енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме ситуація з безпекою, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та розпочнуть роботи з ліквідації наслідків та відновлення роботи», — заявили в компанії.
За попередньою інформацією, на місці поранено троє людей. Їм оперативно надали меддопомогу і доправили до лікарні.
Наразі для гарантування безпеки на станції перебувають лише критично необхідні працівники. Усі інші працюють у віддаленому режимі.
«Ми продовжуємо робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора», — наголосили в енергохолдингу.
- Це не перший енергетичний обʼєкт «ДТЕК Енерго», який зазнав атак з боку російських військ за останній тиждень. 10—11 жовтня були також атаковані Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС та Наддніпрянська ТЕС.