Пасажири, які не встигли на потяг через повітряну тривогу, можуть безкоштовно скористатися наступним рейсом

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Пасажири потягів, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу, зможуть вирушити у пункт призначення наступним потягом.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того ж напрямку», — зазначив він.

За його словами, людям просто потрібно показати провідникові свій квиток, і він знайде місця для всіх пасажирів.

Потяги відправляються за графіком.