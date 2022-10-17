Пасажири, які не встигли на потяг через повітряну тривогу, можуть безкоштовно скористатися наступним рейсом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пасажири потягів, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу, зможуть вирушити у пункт призначення наступним потягом.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
«До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того ж напрямку», — зазначив він.
За його словами, людям просто потрібно показати провідникові свій квиток, і він знайде місця для всіх пасажирів.
Потяги відправляються за графіком.
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