МВС: Власну зброю для збиття дронів громадянам варто використовувати лише за межами міст
- Автори:
- Ганна Мамонова, Олег Панфілович
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МВС
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає доцільним для цивільних мешканців застосовувати власну стрілецьку зброю проти дронів лише за межами міст.
Про це він розповів у коментарі «Бабелю».
«Сьогодні у Києві стріляли правоохоронці, один дрон був збитий. Якщо ми говоримо про суцільну стрільбу, яка може здійснюватися цивільними, особливо з вікон багатоповерхівок, я вважаю, що це може призвести до трагічних наслідків», — заявив міністр.
Він додав, що поліція разом із військовими узгодять та опублікують рекомендації, як цивільні можуть допомогти у боротьбі з ворожими дронами.
- У Києві вранці в понеділок пролунали декілька вибухів, зокрема три з них — у Шевченківському районі. Пізніше зʼясувалося, що це атака ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.
- Ще згодом стало відомо, що з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва, який зазнав удару ворожого дрона-камікадзе, дістали тіло загиблої жінки.