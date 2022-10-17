МВС: Власну зброю для збиття дронів громадянам варто використовувати лише за межами міст

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МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає доцільним для цивільних мешканців застосовувати власну стрілецьку зброю проти дронів лише за межами міст.

Про це він розповів у коментарі «Бабелю».

«Сьогодні у Києві стріляли правоохоронці, один дрон був збитий. Якщо ми говоримо про суцільну стрільбу, яка може здійснюватися цивільними, особливо з вікон багатоповерхівок, я вважаю, що це може призвести до трагічних наслідків», — заявив міністр.

Він додав, що поліція разом із військовими узгодять та опублікують рекомендації, як цивільні можуть допомогти у боротьбі з ворожими дронами.