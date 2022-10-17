Над центром країни ЗСУ збили понад десять іранських дронів. Росіяни атакували з півдня

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Усі атаки дронів-камікадзе на Київ росіяни здійснювали з південного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

У зоні відповідальності Повітряного командування «Центр» (північні та центральні регіони країни) зенітні підрозділи знищили девʼять дронів-камікадзе Shahed-136.

Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку — знищено щонайменше два «шахіди».