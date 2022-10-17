Над центром країни ЗСУ збили понад десять іранських дронів. Росіяни атакували з півдня
- Автор:
- Софія Телішевська
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Усі атаки дронів-камікадзе на Київ росіяни здійснювали з південного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
У зоні відповідальності Повітряного командування «Центр» (північні та центральні регіони країни) зенітні підрозділи знищили девʼять дронів-камікадзе Shahed-136.
Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку — знищено щонайменше два «шахіди».
- Зранку, 17 жовтня, росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Вибухи зафіксували у Шевченківському районі столиці — окупанти влучили у житловий будинок. Станом на 10 годину з ушкодженої житлової багатоповерхівки врятували 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Інформації про загиблих поки що немає.